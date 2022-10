REGIONALE – Sostanzialmente stabile il tasso di positivita’ in Campania, in calo i ricoveri. E’ questo il quadro aggiornato che emerge dal bollettino quotidiano Covid. I test effettuati sono stati 11.451 con 2.035 positivi per un tasso del 17,77 rispetto al 17,13 di ieri. Sei i ricoveri in terapia intensiva, a fronte dei 7 di ieri. 260 quelli nei reparti ordinari, ieri erano 263. Un nuovo decesso.