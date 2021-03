COVID: in coda per vaccino a CASERTA, disagi per la circolazione

CASERTA– Tutti in coda per vaccinarsi in via Laviano a Caserta, dove è situata la Caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi e da qualche giorno diventato il polo vaccinale più grande della Campania. Si prevede la vaccinazione giornaliera di almeno mille persone, appartenenti a tutte le categorie designate, come le forze dell’ordine, il personale scolastico, e gli ultra-ottantenni, per i quali ieri è iniziata la somministrazione del vaccino Moderna. Una lunga coda di auto di cittadini in attesa di entrare nella caserma, ha creato qualche disagio alle persone residenti in via Laviano, che per metà è doppio senso di circolazione; sul posto c’è una pattuglie della Polizia Municipale che sta monitorando la situazione. “Siamo pronti ad apportare qualche modifica, se necessaria ad evitare disagi alla popolazione, al dispositivo adottato – spiega il Comandante dei Vigili Urbani di Caserta Luigi De Simone – ma in questo momento è anche giusto fare sacrifici per raggiungere l’obbiettivo di vaccinare più persone possibili nel minor tempo. Ai cittadini chiediamo di avere pazienza”. In ogni caso al momento i disagi sono contenuti anche dalla circostanza che è chiuso l’istituto tecnico industriale Giordani, situato a poche decine di metri dall’ingresso della caserma.