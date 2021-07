COVID. Incubo variante Delta: “50 persone in isolamento”

TEANO – La variante Delta preoccupa non poco anche in provincia di Caserta. A Teano, ad esempio, l’aumento di casi covid è tenuto sotto controllo dal sindaco Dino D’Andrea: “tutti i contagi sono concentrati in 3 nuclei familiari, ci sono 50 persone monitorate e in quarantena. Stiamo valutando se si tratta di variante Delta. Stiamo lavorando per garantire la sicurezza a tutta la comunità“.

Qualche giorno fa Teano era stata dichiarata covid free. Ad oggi si segnalano 5 casi ufficiali registrati presso l’Asl di Caserta. Tra i contagiati ci sarebbe anche un infermiere.