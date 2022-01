COVID. L’Asl CASERTA non gli registra la seconda dose, caos al centro vaccinale di MARCIANISE

MARCIANISE – Non proprio una mattinata tranquilla quella passata al centro vaccinale dell’ospedale di via Santella, a Marcianise.

A causa di errore tecnico, un uomo, presentatosi presso la struttura per la terza dose, non ha potuto ricevere la somministrazione. Questo perché la seconda non era stata registrata nel sistema informatico.

Una situazione che ha fatto innervosire lo sfortunato protagonista di questa vicenda, il quale si è scagliato verbalmente contro i medici con i quali è nata una discussione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provato a sedare gli animi.