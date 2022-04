COVID. L’ASL ufficializza oltre 1.000 contagi in provincia di CASERTA. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE E LE CITTÀ PIÙ COLPITE

CASERTA – L’ASL di Caserta ha reso noti gli ultimi dati disponibili relativamente all’epidemia da coronavirus in provincia di Caserta.

Secondo quanto riportato dalla tabella odierna, sono 1.176 i nuovi contagi emersi dai 5.920 tamponi processati punto in considerazione di questi due dati, la curva del contagio si attesta al 19,87% un dato sicuramente alto e che sale rispetto alla media degli ultimi giorni. I guariti sono 1.212, cioè 36 in più rispetto ai casi positivi registrati. Due, invece, i decessi in provincia di Caserta.

La città che registra il maggior numero di soggetti positivi al coronavirus al momento è Caserta con 1.460 contagi. Subito dopo si segnala Aversa, sotto quota novecento, ma con 856 positivi attuali. Le città di Maddaloni e Marcianise sono a cento contagi l’una dall’altra, fermandosi a 575 e 675 positivi in città. Numeri alti anche relativamente a Orta di Atella, 394 casi, San Nicola la Strada 383 casi, Trentola Ducenta 386 casi e Santa Maria Capua Vetere con 521 positivi.

Dall’altro lato della tabella, invece, si segnalano i comuni di Letino, con 7 positivi in tutta la popolazione, Gallo Matese con 10, Ciorlano con 7 casi e San Gregorio Matese con 7. Questi sono i comuni che registrano il dato più basso di positivi in provincia di Caserta.