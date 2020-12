CORONAVIRUS. Muore mamma 50enne la vigilia di Natale, l’ultimo saluto a Filomena

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Il 25 dicembre alle 11:30 si è celebrato l’ultimo saluto per Filomena Belardo, madre di due ragazzi.

Aveva solo 50 anni, era una donna solare e gentile, molto amata in paese. Ad esprimere il dolore anche il sindaco Giuseppe Dell’Aversana che scrive: “La nostra comunità piange per la dipartita di una giovane donna. Mena Belardo era solare, dolce sempre pronta ad impegnarsi per la collettività, in silenzio senza clamore . Una mamma premurosa, una donna socievole ed umile. Morire la vigilia di Natale è un segno del destino che lascia attoniti. Cara Mena, riposa in pace e veglia da lontano sulla tua famiglia. Ti cercheremo fra gli angeli stanotte per ringraziarti di tutto quello che hai fatto.”