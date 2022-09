Il bollettino giornaliero dell’Asl di Caserta

CASERTA – Lentamente in risalita il numero dei positivi al Covid in provincia di Caserta. Sono 282 i nuovi positivi a fronte di 2413 tamponi processati nelle ultime 24 ore con un tasso d’incidenza pari all‘11,69%. Fortunatamente non si registrano decessi.