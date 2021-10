COVID tra i banchi. Chiuse tre scuole

CARINOLA – Il covid ritorna a far breccia tra i banchi di scuola. La sindaca Giuseppina Di Biasio ha disposto la chiusura fino al 27 ottobre per la materna di Nocelleto, dopo la proroga della chiusura delle elementari di Nocelleto e delle medie di Carinola centro.

“L’Asl – spiega la prima cittadine – sta inviando una serie di comunicazioni in merito sia alla presenza di conclamati casi positivi Covid sia alla prescrizione della quarantena per intere classi della primaria di Nocelleto di Carinola, di una classe della Materna di Nocelleto e, come già comunicatovi nei giorni scorsi, per una classe della scuola secondaria di primo grado di Carinola Centro”. Complessivamente i contagi sono 17.

Una situazione delicata, soprattutto per la frazione Nocelleto, ma “non allarmante, e le notizie che ci arrivano circa lo stato di salute dei nostri concittadini sono assolutamente rassicuranti. La necessità di monitorare la diffusione del virus, però, ha determinato la decisione di chiudere quei plessi scolastici interessati dai provvedimenti di quarantena”.