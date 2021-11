COVID tra i banchi. Nel Casertano 36 classi chiuse per focolai

REGIONALE – “Abbiamo 267 classi chiuse per focolai. Sessantasette a Napoli 2, 179 alunni positivi e 2.100 in isolamento persone. A Na1 37 classi, Asl Caserta 36, 8 Avellino, 7 Benevento, 48 classi a Salerno, Na3 64 classi. In questo quadro gli obiettivi fondamentali sono due: il primo non chiudere l’economia della nostra Regione. E’ l’obiettivo a cui puntiamo, tenere aperte tutte le attivita’ economiche, sociali e culturali nella nostra Regione. Percio’ dobbiamo vaccinarci tutti. L’altro obiettivo e oggi e’ prioritario e’ tenere aperte le scuole, evitare di chiudere“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.