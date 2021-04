COVID. Variante indiana, screening di massa a CASTEL VOLTURNO

CASTEL VOLTURNO – E’ in corso in queste ore il rintraccio dei circa 100 cittadini di origine indiana che si trovano nel territorio di Castel Volturno. Il sindaco, Luigi Petrella, ha richiesto con urgenza all’Asl di Caserta uno screening su queste persone per i “loro accertati frequenti viaggi da e verso il loro paese d’origine. Dato il recente proliferare della variante indiana del Covid-19, e’ necessario valutare lo stato di salute di questa comunita’ per la loro e la altrui incolumita‘”. Richiesta immediatamente accettata dall’azienda sanitaria. Si scorre quindi l’elenco dell’anagrafe, con la collaborazione della Protezione civile, per indirizzarli al plesso designato per lo screening. L’Asl di Caserta ha avviato i controlli anche per la comunita’ indiana, lavoratori stagionali, dell’Alto casertano.