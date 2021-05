COVID. Zero decessi in 24 ore nel Casertano. Crolla il numero dei nuovi positivi. LA TABELLA, COMUNE PER COMUNE 24 Maggio 2021 - 16:55

CASERTA – Buone notizie dal fronte covid in provincia di Caserta: non si sono registrati decessi. Sono 55 i nuovi casi di positività al coronavirus ufficializzati nelle ultime 24 ore dall’Asl su 689 tamponi processati. Il tasso di positività è del 7,98%. 114 le persone guarite. Qui sotto pubblichiamo la tabella Asl con tutti i comuni.