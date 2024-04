Crollo impalcatura a Pasquetta, arriva l’ordinanza del commissario

L’incidente di lunedì scorso ha causato 5 feriti.

AVERSA. Il forte vento spirato sulla provincia, nel giorno di Pasquetta, ha causato il crollo dell’impalcatura di via Raffaello ed il ferimento di ben 5 persone rimaste intrappolate nelle auto. Ora, il commissario prefettizio del Comune di Aversa, Gerardina Basilicata, ha emesso un’ordinanza che dispone, per l’amministratore di condominio e per il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori, l’obbligo di intervenire entro 15 giorni per eseguire la messa in sicurezza eliminando “ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità presso l’edificio in Aversa alla via Raffaello, nonché la rimozione dell’impalcatura occupante suolo pubblico”. I lavori inoltre dovranno essere supervisionati da un tecnico abilitato che a fine operazioni dovrà emettere una certificazione di eliminato pericolo.