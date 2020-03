CURTI – E’ stato il sindaco di Curti, Antonio Raiano, a dare conferma ufficiale del primo caso di coronavirus in città. Si tratta di un 27enne, sottoposto al tampone e risultato positivo, che 15 giorni fa è rientrato da Lodi. Il giovane, asintomatico, al suo rientro si è messo in quarantena, già dal 3 marzo, così come tutta la sua famiglia.