Da Bergamo stava tornando nel Casertano. Fermato e multato prima dell’arrivo in Campania

MONDRAGONE – Un 56enne di Mondragone è stato fermato l’altrogiorno nel Frusinate dai carabinieri della Compagnia di Pontecorvo che nell’ambito delle attività per il controllo per il contenimento della diffusione del coronavirus, hanno elevato 19 contravvenzioni nei confronti di persone delle quali 9 residenti in Pontecorvo, 1 in Ausonia, 2 in San Giorgio a Liri, 1 di Roccasecca e 5 di Arce.

I carabinieri di Esperia hanno multato il 56enne casertano, residente nella provincia di Bergano che stava rientrando dai genitori a Mondragone.