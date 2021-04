Da domani scuole chiuse in altri comuni su decisione dei sindaci. ECCO DOVE

Il sindaco di Villa Literno Nicola Tamburrino: “Dopo unโ€™attenta valutazione, considerati i dati epidemiologici del nostro Comune che sono, purtroppo, piรน alti della media regionale, ho ritenuto opportuno emettere una ordinanza di chiusura dellโ€™attivitร didattica in presenza fino a lunedรฌ 12 aprile compreso. Tale valutazione sarร fatta settimana per settimana, cosรฌ come in passato. Rientrare a scuola in presenza รจ certamente la prioritร per noi tutti ma il Sindaco ha lโ€™obbligo giuridico e morale di tutelare in primis la salute dei Suoi cittadini, e per questo mi assumo la responsabilitร della decisione presa.”