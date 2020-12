Dà in escandescenze e aggredisce i passanti. Bloccato ed arrestato dai carabinieri

SUCCIVO – Un uomo di Succivo, E. S., queste le iniziali, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per vari episodi simili, è stato arrestato questo pomeriggio mentre si aggirava lungo corso Umberto in evidente stato di alterazione.

Già in mattinata, stando a varie indiscrezioni, il 35enne aveva dato in escandescenze, fino a quando, nel pomeriggio, alcuni passanti, evidentemente infastiditi, hanno allertato i carabinieri i quali sono riusciti ad ammanettarlo con non poca difficoltà.

Sul posto sono giunte due ambulanze con a bordo i sanitari del 118 che hanno provveduto a calmare l’uomo.