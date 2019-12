CARDITO / ACERRA(d.l.) – Lo hanno atteso domenica pomeriggio al campo sportivo di Cardito dove si trovava per disputare con la sua squadra il match Caivanese/ Acerrana. Protagonista dell’accaduto, tratto in arresto, è il difensore dell ‘Acerrana Alfonso Zobel. Il provvedimento cautelare è scattato dopo una denuncia della moglie per il reato di maltrattamento in famiglia.