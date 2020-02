Deridono disabili e pubblicano i video su Instagram. Bufera di polemiche a MONDRAGONE

MONDRAGONE – Una serie di video pubblicati sul profilo Instagram “Welcome to Mondragone”, che prendono in giro alcuni disabili del posto sta scatenando polemiche nel comune del litorale. Nei filmati si vede il disabile che conta i chewing gum e che viene deriso perche’ ha i pantaloni bagnati di urina, un altro che viene malmenato in strada, un altro ancora spaventato mentre e’ in bici, e poi il disabile spinto a pronunciare parole volgari su richiesta di colei che filma.

Video – sono circa una quarantina – che molti cittadini mondragonesi chiedono ora di rimuovere con urgenza, tanto che e’ partita la segnalazione alle forze dell’ordine. Il profilo, con 581 followers, visibile a tutti gli utenti di Instagram, e’ stato aperto il 9 dicembre scorso e da allora i video sono diventati virali; un fenomeno alimentato dagli stessi followers, che commentano ogni immagine con battute e frasi spesso fuori luogo. Gli autori dei video non sono stati ancora individuati, ma si sa che sono giovani di ambo i sessi “ragazzi e ragazze – commenta qualcuno con indignazione – che probabilmente non hanno molto da fare che prendere in giro dei ‘poveri cristi’ che avrebbero solo bisogno di aiuto“.