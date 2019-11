Derubata di 400 euro nel mercato di via Fuccia

MARCIANISE – Stamattina durante la fiera settimanale di via Fuccia, a Marcianise, una donna di circa 60 anni è stata derubata di 400 euro, da un malvivente. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 9. Il denaro serviva per pagare le bollette all’ufficio postale, ma la sosta nel mercato ha cambiato i piani della malcapitata, la quale, al momento di saldare il conto per un capo di abbigliamento, si è accorta di non avere più il portafogli con sè. La 60enne è stata assistita dagli ambulanti e dagli altri avventori del mercato.