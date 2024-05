Detenuto violento picchia quattro agenti e li manda in ospedale

CARINOLA – Non è il primo caso in cui il detenuto che ha aggredito quattro agenti del carcere di Carinola si fa ricordare per atteggiamenti violenti.

Ieri, come detto, il nuovo caso. L’uomo stava spingendo con forza per essere portato in un’altra struttura. E la reazione al trasferimento negato è stata brutale, con quattro agenti della penitenziaria, due al mattino, due al pomeriggio, costretti a farsi visitare in ospedale per le ferite riportate.