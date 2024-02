Deve scontare 27 mesi di reclusione, svolta in aula: cambia la misura cautelare

Accolta l’istanza del legale, l’avvocato Filippo Barberi Spirito

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Accusato di vari reati contro la persona e il patrimonio, arresti domiciliari per Leonardo Della Valle, 60enne di Maddaloni residente a Santa Maria Capua Vetere. Il magistrato di sorveglianza partenopeo in accoglimento dell’istanza dell’avvocato Filippo Barberi Spirito ha disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Della Valle era detenuto preso il carcere di Santa Maria Capua Vetere dove stava scontando un cumulo di pene complessive di 2 anni e 3 mesi con scadenza nel marzo del 2025.