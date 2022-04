Deve scontare 4 anni di reclusione: rintracciato e arrestato

CASTEL VOLTURNO – I Falchi della Squadra Mobile di Napoli hanno rintracciato e arrestato in via Giovanni Duprè a Castel Volturno C.B., 50enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso lo scorso 30 marzo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni, 2 mesi e 8 giorni di reclusione e ad una multa di 800 euro per reati contro il patrimonio. Gli uomini della polizia sono arrivati nella frazione Pascopagano e hanno eseguito il provvedimento.