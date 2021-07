Diego, 33enne di MARCIANISE, muore in un tragico incidente. Lascia una bimba e la futura moglie

MARCIANISE/MACERATA CAMPANIA – Un tragico incidente ha strappato alla vita, a soli 33 anni, Diego Piccolo. Guidava la sua Smart sull’Asse Mediano in direzione Caivano quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un altro veicolo, impattandone infine un terzo.

L’incidente si è verificato questa notte, intorno alle 2, e ha coinvolto almeno altre 4 persone.

L’uomo alla guida dell’altra auto, una Alfa Mito, ha riportato un trauma cranico; sono finiti all’ospedale “Cardarelli” di Napoli anche i 3 passeggeri della terza vettura coinvolta, una Fiat 500L, tra i quali anche due ragazzine di 15 e 10 anni.