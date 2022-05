Dimitri si risveglia dal coma dopo 10 giorni. La madre: “Le preghiere hanno funzionato”

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Finalmente dopo 10 giorni Dimitri, il 2oenne rimasto gravemente ferito in un incidente, all’alba di domenica 24 aprile, si è svegliato dal coma. Sono stati giorni di apprensione per l’intera comunità che oggi invece gioisce per la lieta notizia. Dimitri si trovava a bordo di un’auto in compagnia di 4 amici quando la vettura sulla quale viaggiavano si andò a schiantare contro il balcone di un’abitazione in via Montecorvino a San Cipriano. Attualmente il giovane si trova ancora ricoverato presso l’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. A comunicarlo è la madre ringraziando l’intera comunità che più volte nei giorni passati si era raccolta in preghiera per il giovane: “Grazie a tutti, le preghiere hanno funzionato”.