Disposta l’autopsia sul corpo di Giggino “il gigante buono”

Indagata la coppia di coniugi che viaggiava sull’altro ciclomotore

MARCIANISE – Verrà eseguita oggi, martedì 9 aprile, alle 14:30, l’esame autoptico sul corpo di Luigi Petruolo, il 63enne da molti noto come “Giggino il gigante buono” morto in seguito ad un’incidente stradale due giorni fa (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

L’autopsia è stata disposta dal pubblico ministero Mariangela Condello della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Sarà eseguita dal medico legale Palmieri, mentre la consulenza tecnica è stata affidata all’ingegnere De Joanna.