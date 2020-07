Divampa maxi rogo. Distrutti 2 ettari di campagna

SANT’ARPINO – Un incendio di vaste proporzioni, scatenatosi intorno alle 13:30 di oggi, ha interessato un’area di circa 20mila metri quadrati di vegetazione nelle campagne di Sant’Arpino e precisamente in via Morandi.

Nelle fiamme sono andate distrutte alcune vecchie baracche utilizzate come ripari di fortuna o per depositi dei contadini. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, messi in allarme da alcuni passanti. Ci sono volute alcune ore per completare le operazioni di spegnimento.