SAN MARCELLINO – Intorno alle 18 a San Marcellino in via Cupa è divampato un incendio nel deposito della ditta Gisa Global Service. Si tratta di un’azienda che vende all’ingrosso prodotti per l’edilizia con noleggio di macchine edili. I passanti hanno allertato i soccorsi. Il deposito era chiuso al pubblico. Non si registrano feriti.