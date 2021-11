Dolore e lacrime ai funerali di Giulio, il cordoglio dell’Amministrazione Comunale

AIROLA/SANTA MARIA A VICO (Lidia e Christian de Angelis) Tanto dolore e lacrime ai funerali del 19enne Giulio Verlazza. Stamani alle 11:30 presso la Basilica dell’Assunta di piazza Aragona in Santa Maria a Vico si sono svolti i funerali del giovane Giulio, deceduto a seguito di un terribile incidente stradale. Il ragazzo lascia nel dolore il padre Orlando, la madre Antonia e la sorella Maria. Sotto shock due comunità. Presenti, nonostante la pioggia battente, tantissimi amici ed anche i ragazzi della Protezione civile, di cui faceva parte. Lacrime e applausi al passaggio della bara bianca su cui è stata adagiata la maglia della Protezione civile locale. Alla funzione anche il vicesindaco Veronica Biondo. Gli amici e i presenti hanno poi liberato in cielo palloncini bianchi e azzurri per dire addio al caro ragazzo. Il cordoglio del Comune di Santa Maria a Vico – Ufficio Comunicazione “Il Sindaco Andrea Pirozzi unitamente a tutta l’Amministrazione comunale e il nucleo della Protezione civile di Santa Maria a Vico si uniscono al cordoglio della famiglia del nostro concittadino Giulio Verlezza, ragazzo di soli 19 anni, volontario della protezione civile, vittima di un fatale incidente stradale avvenuto venerdì 29 ottobre. Siamo tutti costernati per la prematura perdita di un giovane così volenteroso, distintosi nella sua giovane età per lo spiccato senso civico e di appartenenza al territorio.”