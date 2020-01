Domani a Mugnano i funerali di un padre 31enne morto in un terribile incidente stradale. Deceduto con lui anche un amico

MUGNANO – (Christian e Lidia de Angelis) Domani i funerali del 31enne padre morto in un incidente stradale. Quattro giorni fa lungo la Statale di Grosseto una vettura si è schiantata contro un pullman, e i due uomini a bordo, Patrizio Noviello 31 anni e Fiorentino Quagliozza 47 anni, originari di Mugnano, sono morti nello scontro frontale.

L’incidente è avvenuto alle 07:30 circa del mattino; i due uomini sono morti a causa della gravità dello schianto col mezzo pubblico, nonostante i soccorsi, lungo il trasporto verso l’ospedale Misericordia di Grosseto da parte del 118, i due sono deceduti.

Sul posto per i rilievi la polizia Stradale di Grosseto. I funerali di Noviello, giovane padre di due ragazzini sposato con Lucia Contiello, si terranno domani alle 9:30 presso la Parrocchia di San Biagio a Mugnano. Numerosi i messaggi di addio per Patrizio e l’amico morto con lui Fiorentino Quagliozza. Questo l’addio del cugino Pietro P che scrive: “È così che voglio ricordarti Fiore…. un bel ragazzone pieno di salute con una forza enorme, instancabile e con tanta voglia di vivere…. Fiore tu eri un uomo che anche nei momenti negativi sapevi ridere e far ridere, eri una persona di cuore….. Buona e generosa…. io che quando venivo a casa tua cercavo sempre di stare con te, anche solo per andare a fare un giro… mi divertivo da matti…. ricordati che ti vorrò sempre bene….. Ho sempre nutrito massimo rispetto per te…. quanti ricordi mi affiorano in mente, bei tempi, bei momenti, ricordo quel periodo che lavorano insieme mi venivi a prendere e lo stereo cantava sempre la canzone dei Pink Floyd (Another brick in the wall) oppure Gianni Celeste . Oppure tutte quelle abbuffate che ci siamo fatti a casa tua…. a tavola non dovevano mai mancare le cozze ” crude ovviamente “…. non puoi credermi come sono rimasto male!!! Non doveva finire cosi…. Proteggi sempre mia cugina i vostri splenditi figli, e tutti quelli che ti volevano bene… un giorno ci rincontreremo e ci faremo ancora tante risate… per ora ti dico ciao GRANDE UOMO…. Rip Fiorentino Quagliozza ” mio cugino“.