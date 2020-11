ALVIGNANO – Ancora un decesso, scuote l’intera provincia, in questa domenica uggiosa. E’ morto, infatti, Vittorio Di Costanzo, il papà dell’ex sindaco di Alvignano nonché ex Presidente della Provincia Angelo Di Costanzo. Ed è proprio lui che ne dà notizia attraverso uno straziante messaggio su Facebook: “Oggi è per me la giornata più triste della mia vita, è salito in cielo la persona a cui volevo più bene in assoluto… Ciao Papà”.