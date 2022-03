Domenica mattina Plastic Free raccoglie rifiuti sulla via Francigena di TEANO

TEANO (Pietro De Biasio) Appuntamento domenica per tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente e la pulizia del territorio. È in programma dalle 9.30, con raduno in Viale S. Antonio nel parcheggio dell’ex scuola media, un nuovo appuntamento della raccolta di rifiuti abbandonati per strada promossa da Plastic Free.

La nuova iniziativa che andrà in scena domenica prevede la pulizia del tratto della Via Francigena di Teano. Un meraviglioso percorso che consente di inoltrarsi all’interno di uno scenario naturalistico e culturale di grande suggestione lungo il basolato della Via Adriana.

Nel corso degli anni purtroppo questo tratto di territorio è stato violentato dal degrado e dall’inciviltà, diventando una vera e propria discarica. Adriano, Maurizia e Paola referenti di Plastic Free lanciano un appello a tutti coloro che hanno voglia di rispettare la natura locale e partecipare al progetto e dicono: “Il nostro intento non è solo quello di ripulire l’area, ma sopratutto di sensibilizzare le persone a rispettare e ad avere cura del nostro territorio. Ringraziamo fin da ora ognuno di voi per la collaborazione e confidiamo nella partecipazione di tanti volontari, il lavoro da fare è immenso, ma insieme non ci fa paura. Più siamo più puliAMO”.

Questa giornata non è finalizzata solo alla raccolta della plastica ma, cosa più importante, serve a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema cruciale come quello della salvaguardia dell’ambiente. Ci auguriamo possa seguire una lunga serie di appuntamenti dello stesso genere.