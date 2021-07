PIEDIMONTE MATESE – Derubata in pieno giorno mentre fa visita alla tomba di famiglia. Lo spiacevole episodio è avvenuto questo pomeriggio ai danni di una donna di Piedimonte Matese. La signora giunta nel piazzale del cimitero per un errore di distrazione ha rimasto la borsa in auto e si è recata sulla tomba di famiglia.

E’ stata al suo ritorno che si è resa conto di quanto accaduto. Sfondato il finestrino dell’auto ignoti si sono impossessati della borsa.