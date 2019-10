SAN NICOLA LA STRADA (red. cro.) – Investita mentre attraversa la strada. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, 10 ottobre, in via IV Novembre a San Nicola la Strada all’altezza dell’incrocio con via Leonardo da Vinci.

La vittima, una 71enne residente della zona, è stata travolta da un’auto e le sue condizioni sono risultate da subito preoccupanti. Attualmente è ricoverata presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano in prognosi riservata.