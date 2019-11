Donna ucraina picchiava un casertano, doveva lasciare la città: denunciata

CASERTA (red.cro.) – Nel corso di un’operazione il Nucleo di polizia stradale ha denunciato una cittadina di nazionalità ucraina per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio comunale per tre anni, emesso dal Questore ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, dopo che era stata individuata quale l’autrice di numerosi episodi di violenza ai danni di un cittadino residente a Caserta, episodi anch’essi tutti segnalati all’Autorità Giudiziaria negli ultimi mesi.

In particolare, la condotta vietata veniva accertata, per due volte ed in giorni e luoghi diversi, a Caserta in piazzetta Malatesta e in via Ruta.