DOPPIA TRAGEDIA. Pasquale e Sara, vittime della strada. In poche ore muoiono due giovani casertani

Lui papà di 3 figli e operaio, lei 27 anni, ex militare e dipendente di una farmacia

CASERTA – Giornata drammatica quella vissuta ieri, sabato, in provincia di Caserta. Due incidenti fatali hanno spento altrettante vite.

Erano le 11 quando da via Luigi Fuccia, a Marcianise, arriva la notizia di un violento incidente stradale. Non è chiara la dinamica dell’impatto, ma ciò che è certo è che i vigili del fuoco hanno trovato una vettura fuori dalla sede stradale dopo essersi ribaltata.

Alla guida un ragazzo, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Si trattava di Pasquale Tarantino, giovane operaio 31enne di Macerata Campania (residente in zona corso Umberto) ma originario di Portico di Caserta. Liberato dalla morsa delle lamiere, è stato preso in cura dai sanitari del 118 che, però, non hanno potuto salvarlo.

E così che Rosaria, giovane madre anche lei di Macerata, ha perso il suo compagno di vita, con i tre figli che non potranno più riabbracciare il loro papà.

Una marea di messaggi di addio per Pasquale. Una chiara prova di quanto fosse amato e apprezzato da parenti e amici, affranti da questa notizia.

A calar del sole, poi, una notizia drammatica giunge da Sparanise. Un’altra vittima della strada: Sara Pirone, 29 anni, deceduta a causa di un incidente avvenuto sulla Provinciale che collega il suo comune di residenza e la vicina Mondragone. Stava andando a lavoro in una farmacia di Carinola, frazione Casanova, quando la sua auto ha colpito violentemente un albero.

Gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena hanno provato ad aiutarla, chiamando i soccorsi. Anche in questo caso, però, l’intervento è stato vano.

Ex militare con una grande passione per i viaggi, Sara lascia i genitori, le sorelle Veronica ed Annalisa e il fidanzato, compagno di mille escursioni. Domani, lunedì, i funerali