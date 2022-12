Doppio addio per il pilota morto. Fabio torna a casa

CASERTA – Si terranno oggi, sabato 17 dicembre, alle 14.30 nella Cattedrale di San Lorenzo a Trapani, i funerali

dell’ufficiale pilota Fabio Antonio ALTRUDA.

Alla cerimonia funebre, che sarà aperta al pubblico, saranno presenti autorità militari, civili e religiose, che si

stringeranno insieme al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ai familiari ed ai colleghi per l’ultimo saluto al giovane pilota.

In segno di profondo rispetto, di lutto e vicinanza ai familiari dell’Ufficiale pilota, oggi le Bandiere di tutte le basi dell’Aeronautica Militare saranno a mezz’asta.

Una nota dell’Aeronautica Militare spiega che “non è possibile al momento formulare alcuna ipotesi in merito alle cause dell’incidente nel quale il Capitano ALTRUDA ha

perso tragicamente la vita ai comandi del caccia Eurofighter precipitato nei pressi della base aerea siciliana nel tardo pomeriggio di martedì 13 dicembre al rientro da una missione di addestramento”. Saranno le inchieste della Procura di Trapani e della commissione di sicurezza del volo istituita come da prassi dall’Aeronautica Militare a raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni utili a stabilire la dinamica dei fatti. Domenica la salma andrà nella chiesa della parrocchia San Biagio di Cardito, in Campania, dove vivono genitori e fratello minore del pilota.