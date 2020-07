CASAL DI PRINCIPE – Una comunità sotto choc, quella di Casal di Principe, dopo l’improvvisa morte di un 27enne in via Torre. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, quando poco dopo le 14, il corpo del giovane privo di vita, è stato rinvenuto nel suo appartamento. L’uomo, di origini straniere, non dava sue notizie da diverse ore. Quando i soccorritori sono riusciti ad entrare in casa, non c’era più nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia.