BELLONA – Stamattina Antonio Parisi, fabbro di 50 anni di Bellona, ha avuto un malore che gli è stato fatale. L’uomo aveva riferito di non sentirsi bene ed accusava dolori al capo e al torace. I familiari lo hanno portato nel centro di primo soccorso di Capua, in via Tommaso d’Aquino. Poco dopo però, è deceduto. Domani pomeirggio alle 15 saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Secondino a Bellona.