VAIRANO PATENORA – Dramma familiare a Vairano Patenora, in pieno centro storico. In via Greci un uomo di circa 50 anni, Antonio Di Muccio ha ucciso la madre, malata terminale, con un colpo d’arma da fuoco. Poi avrebbe rivolto la pistola contro di sè, togliendosi la vita. Il 50enne, operaio agricolo, assisteva la donna, Florinda Cappelli, di Pratella, 69 anni, affetta da una grava malattia. Sul posto i carabinieri.