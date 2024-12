DRAMMA IN CAMPAGNA. 65enne stroncato da un malore improvviso mentre taglia la legna

Stava aiutando un amico a tagliare della legna quando improvvisamente si è accasciato a terra

PIGNATARO MAGGIORE -. Dramma, questa mattina, in un terreno a Pignataro Maggiore. Un uomo di 65 anni, di origine straniera, è morto a seguito di un malore improvviso mentre aiutava un amico a tagliare la legna. Il 65enne si sarebbe sentito male accasciandosi a terra. Sul posto i soccorritori del 118 che dopo i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.