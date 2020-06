DRAMMA IN FABBRICA. Rullo d’acciaio lo colpisce alla testa. Operaio gravissimo al Policlinico Umberto I

AGGIORNAMENTO GALLUCCIO (tp) – Col passare dei minuti ci sono giunti ulteriori dettagli sull’identità del giovane operaio coinvolto in un terribile incidente sul lavoro. Si tratta di Carmine Calce, 31 anni, di Galluccio. L’uomo, come avevamo già anticipato nel primo lancio, è rimasto ferito dopo essere stato colpito alla testa da un rullo meccanico nel reparto dell’azienda dove lavorava da diverso tempo in provincia di Frosinone. L’uomo è stato trasportato con eliambulanza all’ospedale Umberto I di Roma.

Stava lavorando all’interno di un’azienda di Sant’Elia Fiumerapido (nel sud della provincia di Frosinone) quando è stato colpito alla testa da un rullo di acciaio. Un impatto violentissimo che ha provocato ad un operaio 31enne, nativo di Cervaro, nel frusinate, ma residente in provincia di Caserta, un gravissimo trauma cranico. Immediatamente soccorso dal personale dell’Ares 118 allertato dai colleghi e dai titolari della fabbriche specializzata in imballaggi industriali. Un’eliambulanza ha poi provveduto a trasferirlo direttamente presso il policlinico Umberto I di Roma. Le sue condizioni sono critiche. Sul posto stanno ora procedendo, per la ricostruzione dei fatti, i carabinieri della stazione di Sant’Elia Fiumerapido e gli ispettori dell’Asl.