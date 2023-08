Dramma in paese: 38enne muore nella notte per un malore improvviso

Lascia il marito, noto fotografo del posto, e due bambini

CASALUCE – Un lutto scuote la comunità di Casaluce per l’improvvisa morte a soli 38 anni di Lucia De Gais. Un malore improvviso nella notte, presso la sua abitazione all’angolo tra via Napoli e via Mazzini, è risultato fatale. Vani, infatti, sono stati i tentativi di soccorso dei sanitari del 118 per salvare la giovane mamma. La comunità si è stretta al dolore del marito, Luigi Messina, noto fotografo del posto, ed ai familiari tutti. La salma della 38enne per questo è stata trasferita all’ospedale di Giugliano in Campania per l’accertamento medico legale.