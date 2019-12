PIETRAMELARA – Era sceso in cantina, probabilmente, per svolgere qualche lavoro di manutenzione, ma un malore lo ha sorpreso non lasciandogli scampo. E’ ciò che è accaduto nella serata di ieri a Carmine R, 60 anni di Pietramelara trovato cadavere dal figlio.

Il giovane non vedendo risalire il papà e sceso a controllare ed lo ha trovato esanime. Giunti immediatamente i soccorsi del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.