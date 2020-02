SESSA AURUNCA – Un agricoltore è stato trovato morto intorno alle 14 di oggi, nella frazione Lauro di Sessa Aurunca. Era alla guida del suo trattore, quando è stato colpito da un malore. Si trovava da solo e probabilmente non è riuscito ad allertare i soccorsi. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri. E’ stato un passante a scoprire il cadavere e a lanciare l’allarme.