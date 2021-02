SAN FELICE A CANCELLO – Nella notte è deceduto a Benevento Enzo De Rosa, 43 anni, operaio, papà di due figli. Dopo aver accusato un mal di testa ieri sera è andato a dormire ma nel cuore della notte la moglie ha allertato i soccorsi che non hanno potuto fare niente per salvargli la vita. La famiglia è originaria di San Felice a Cancello. Tantissimi i messaggi di cordoglio in queste ore di dolore.