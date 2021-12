CASAL DI PRINCIPE – Scivola e vola via dal balcone. Erano da poco passate le 9 di questa mattina quando un uomo per cause ancora in fase di accertamento è scivolato cadendo dal balcone della sua abitazione al primo piano. Nella caduta l’uomo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Ai soccorritori giunti sul posto la situazione è da subito apparsa critica. Trasferito al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove versa in gravi condizioni.