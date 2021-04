VALLE DI MADDALONI – Stamattina un uomo di 73 anni è stato trovato morto nella sua villa di viale degli Archi a Valle di Maddaloni. E’ stato colpito al cuore da un colpo sparato da un fucile. Non si esclude l’ipotesi del gesto estremo. I familiari hanno chiamato i carabinieri e i soccorsi ma purtroppo per Michele Santangelo non c’è stato niente da fare.