DRAMMA. Uomo muore cadendo dal balcone di casa

MADDALONI – La dinamica può far pensare ad un atto di autolesionismo, ma sulla causa della fatale caduta dell’uomo residente in via Caudina non c’è ancora certezza. Potrebbe quindi trattarsi di un incidente o di un suicidio.

Ciò che possiamo scrivere è che un uomo di 60 anni è morto cadendo dal balcone della sua abitazione questa mattina, poco dopo le 7.

La corsa dei sanitari del pronto soccorso è stata vana, visto che l’uomo è deceduto in strada.