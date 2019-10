Droga a San Nicola. Aveva costruito una serra artigianale in casa: arrestato 45enne

San Nicola – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE), in San Nicola La Strada (CE), durante un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio, di V. L., cl. 1974, residente a San Nicola la Strada.

I militari dell’Arma, presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto un impianto di coltivazione di marijuana, composto da una serra rudimentale alimentata elettricamente con lampade ad incandescenza e 12 piante di varie dimensioni.

Al termine della perquisizione domiciliare sono stati altresì rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.