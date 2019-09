Droga al parco Verde con la complicità del carabiniere infedele. Emessa la sentenza: 184 anni di carcere

MADDALONI – 184 anni di reclusione per i 19 condannati nel processo alla gang dello spaccio al Parco Verde che faceva capo a Pasquale Fucito, detto “Shrek”. E’ questa in sintesi la sentenza di primo grado emessa poco fa dal gip del tribunale di Napoli.

Impianto accusatorio confermato anche per un altro personaggio finito sotto i riflettori dell’inchiesta, la chef maddalonese e nipote del vecchio padrino, Emilia D’Albenzio: 6 anni, come da richiesta, per la moglie dell’ex brigadiere di Casagiove Lazzaro Cioffi, accusato di fornire informazioni in cambio di soldi ai narcos caivanesi e processato con altro rito ad Aversa.

Un’altra contestazione mossa a Cioffi e alla moglie, in concorso con Fucito, riguarda la compravendita di un ristorante a Casagiove sulla Nazionale Appia: secondo l’accusa lo avrebbero acquistato a 60mila euro per poi rivenderlo per 120mila euro a Fucito.

ECCO LA SENTENZA PER I 19

Pasquale Fucito 36enne Caivano 20 ANNI (CHIESTI 20 ANNI)

Emilia D’Albenzio 51enne Maddaloni 6 ANNI (CHIESTI 6 ANNI)



Ciro Astuto 47enne Caivano 16 ANNI E 8 MESI (CHIESTI 15 ANNI)Anna Benderi 32enne Caivano 16 ANNI (CHIESTI 14 ANNI)Raffaele Bianco 35enne Olanda 8 ANNI (CHIESTI 8 ANNI)Stefano Tjeerd Bianco 31enne Olanda 11 ANNI E 4 MESI (CHIESTI 12 ANNI E 8 MESI)Pasquale Cotroneo 25enne Caivano 14 ANNI E 8 MESI (CHIESTI 15 ANNI)Michele Culierso 62enne Napoli 14 ANNI (CHIESTI 12 ANNI E 8 MESI)Luigi Damasco 35enne Giugliano 10 ANNI E 8 MESI (CHIESTI 8 ANNI)Giovanni Esposito 30enne Napoli 7 ANNI E 1 MESE (CHIESTI 5 ANNI E 6 MESI)Pasquale Garofalo 28enne Caivano 14ANNI E 8 MESIVincenzo Gimmelli 44enne Napoli 14 ANNIGiuseppe Granato 47enne Napoli 15 ANNI e 4 MESIDomenico Iaccarino 28enne Caivano 2 ANNI E 8 MESI (CHIESTI 2 ANNI E 6 MESI)Rosa Palumbo 72enne Caivano ASSOLTA (CHIESTI 3 ANNI)Fulvio Russo 52enne Napoli 16 ANNI (CHIESTI 15 ANNI)Francesco Salvati 21enne Mondragone 2 ANNI E 8 MESI (CHIESTI 2 ANNI E 6 MESI)Vittoria Serulo 40 anni Mondragone 2 ANNI E 8 MESI (CHIESTI 2 ANNI E 6 MESI)Francesco Vasaturo 33 anni Villaricca 8 ANNI (CHIESTI 8 ANNI)